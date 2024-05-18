Федеральная служба охраны закупила партию больших кроссоверов GAC

На столичных улицах замечены как минимум пять GAC GS8 второго поколения на номерах спецслужбы и проблесковыми маячками синего цвета. Насколько можно судить по 19-дюймовым дискам, в ФСО выбрали начальную комплектацию GL: в настоящий момент такие кроссоверы стоят от 3 899 000 рублей. В активе GAC GS8 бензиновый 2,0-литровый двигатель, японский автомат Aisin и полный привод.

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Закупки Федеральной службы охраны засекречены, поэтому определить точное количество служебных «китайцев» невозможно. Ранее ФСО не закупило большие кроссоверы с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом: можно предположить, что GAC GS8 взяли на пробу в качестве альтернативы японским и корейским бизнес-седанам.

Ранее в автопарке силового ведомства появились бюджетные кроссоверы Haval M6 и Jolion, «Москвичи 3», а также фургоны и пикапы из Поднебесной. Непосредственно для кортежей охраняемых лиц «китайцев» тоже приобретают: под сопровождение закупили большую партию Tank 500, а сами VIP-персоны будут передвигаться на седанах Hongqi H9.

Недавно один из российских владельцев кроссовера GAC GS8 пострадал из-за возгорания автомобиля на ходу. Компания GAC проводит расследование инцидента: в ходе экспертизы рассчитывают установить, связан ли пожар с производственным дефектом или установкой нештатного оборудования.