Новый Haval H9 второго поколения уже заметили в России

Второе поколение популярного китайского внедорожника Haval H9 заметили возле одного из российских дилерских центров в Москве. Ранее автомобиль уже встречался в России, он попал на фотокадры на территории завода Haval в Тульской области. Вероятнее всего, автомобиль проходил дорожные испытания. Теперь новинка добралась и до автоцентра.

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Первое поколение модели появилось в Китае ещё 10 лет назад. Столько продолжительный жизненный срок встречается нечасто даже у западных моделей. А для китайского рынке, на котором принято обновлять машины каждые полгода, и вовсе кажется странным. Премьера второго поколения состоялась на Пекинском автосалоне.

Старт продаж H9 второго поколения запланирован на конец лета 2024 года. Поэтому запечатлённый на фотографиях экземпляр в скором времени могут выставить в в шоуруме.

К продавцу попал экземпляр в чёрном цвете. Из-за круглой головной оптики H9 напоминает кроссоверы Dargo и Raptor.

Одной из уникальных особенностей стали крупные пороги, облегчающие посадку. Ранее в России были замечаны экземпляры без этого элемента. А в Китае внедорожник «светился» только с электроприводом порогов.

Добравшийся до дилера Haval H9 получил коричневый салон. Он полностью повторяет вариант, выставленный в Пекине: массивный селектор КПП, блок физических кнопок и крупный сенсорный экран. Интересной особенностью стали обычно нехарактерные для такого класса автомобилей подрулевые лепестки.

Габариты автомобиля составляют 4950 х 1960 х 1930 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 2850 мм.

В Поднебесной модель будет оснащаться бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра, развивающим 224 лошадиные силы и 835 Нм крутящего момента, 2,4-литровым дизелем с отдачей 186 сил и 480 Нм, а также гибридной силовой установкой мощностью 520 лошадиных сил и 9-ступенчатым «роботом». Однако моторная гамма для китайского и российского рынков будет заметно отличаться.