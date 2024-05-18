АвтоВАЗ решил главную проблему подвески на «антисанкционном» Largus

Директор продуктовых программ и проектов завода Олег Груненков подтвердил Quto.ru, что на фургоны и универсалы ижевской сборки будут ставиться более выносливые шаровые опоры от семейства Lada Vesta. Ресурс детали увеличится с 30-40 до 100 тысяч километров, к тому же, менять шаровые опоры на «Ларгусах» станет возможно отдельно — без замены рычагов подвески.

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На исходном Lada Largus передняя подвеска была сконфигурирована таким образом, что рычаги предлагалось менять в сборе. Российские автомобилисты с таким подходом не согласились и научились менять шаровые опоры. А теперь узел модернизировал завод: на импортозамещённом семейства универсалов и фургонов установлены съёмные шаровые опоры.

Владельцы «Ларгусов» тольяттинской сборки от нововведения выиграют: можно выпрессовать шаровую опору старого образца и установить новую. В остальном к подвеске Lada Largus нареканий не было, поэтому на бензиновых моделях ходовая часть останется без изменений. А вот более тяжёлый электрический e-Largus перейдёт на усиленные задние пружины и отличится перекалиброванными амортизаторами.

АвтоВАЗ перезапустил серийное производство Lada Largus на этой неделе. В сбытовую сеть базовые универсалы и фургоны попадут летом. Цены известны: за пятиместный пассажирский Largus придётся выложить 1 660 000 рублей, за цельнометаллический фургон — 1 670 000 рублей. Более оснащённые версии добавятся осенью, тогда же на конвейер встанет электромобиль e-Largus.