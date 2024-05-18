Great Wall привезет в Россию новый суперминивэн: подробности

По данным портала «Китайские автомобили», в нашу страну начнут официальные поставки Wey 80 — полноразмерного гибридного минивэна, который вышел на внутренний рынок прошлой осенью под названием Alpine. В России предложат модификации со стандартной (3085 мм) и длинной (3275 мм) колёсной базой, причём оба варианта будут доступны сразу, ориентировочно, в ноябре 2024 года.

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В российском представительстве Great Wall Motor подтверждают скорый дебют минивэна Wey, но воздерживаются от конкретики. Пока в нашей стране продают кроссовер Wey 05, но на подходе флагманский вседорожник с индексом «07». Вероятно, экспортный вариант однообъёмника Wey 80 окажется похож на версию для внутреннего рынка.

В таком случае стандартный минивэн отличится семиместным салоном и 5,05-метровым кузовом, а удлинённая версия получит 5,4-метровый кузов и шестиместный салон. В обоих случаях можно рассчитывать на заряжаемую гибридную систему с бензиновым турбомотором, двумя электродвигателями, 2-ступенчатой трансмиссией DHT и батареей на 38 киловатт-часов. Пиковая отдача — до 487 лошадиных сил и 762 Нм, а автономность без активации ДВС — до 170 км.

Нет сомнений, что дешёвым Wey 80 не будет. Даже в Китае цены стартуют с 336 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей), топ-версия обойдётся в 406 тысяч юаней (5,2 миллиона рублей), а в России цены могут быть вдвое выше. В планах представительства GWM со временем предложить в нашей стране гибридные кроссоверы Haval.