Mercedes прекратил разработку платформы для электрического S-Класса

Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на инсайдеров пишет: проект архитектуры MB.EA Large свернут, поскольку затраты оказались слишком высоки, а продажи «батарейных» роскошных автомобилей ниже ожиданий. Преемники актуальных EQE и EQS перейдут на модернизированную платформу EVA2, а вот проект архитектуры MB.EA Medium в Штутгарте доведут до логического завершения.

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В Mercedes-Benz не стали опровергать инсайд журналистов, заявив: «темпы [электрификации] будут определяться рыночными условиями и пожеланиями наших клиентов». Однако кое-какие выводы уже сделаны: в частности, решено не тратить деньги на новейшую платформу для будущих флагманских электромобилей. Ресурсы перенаправят на совершенствование актуальной платформы EVA2.

Данные продаж говорят о том, что клиенты Mercedes-Benz хотят покупать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Изначально предполагалось, что к концу десятилетия все новинки перейдут на электротягу, но теперь на высшем уровне признали: с отказом от ДВС придётся повременить, и к 2030 году только половину продаж составят «батарейные» модели с гибридной или чисто электрической системами.

По оценкам Autocar, пересмотр стратегии развития позволит Mercedes-Benz сэкономить 4-6 миллиардов евро. При этом без значительных инвестиций в электромобили не обойдётся: в частности, платформа MB.EA Medium для компактных моделей GLC и C-Class разрабатывается по графику, а платформу EVA2 переведут с 400-вольтовой на 800-вольтовую электросистему.