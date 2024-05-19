В России придумали новое наказание за номера-перевертыши

В начале года Министерство внутренних дел РФ предложило ужесточить нормы КоАП за преднамеренное сокрытие номерных знаков автомобиля.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с «Праймом» уточнил, что в данный момент это только предложение, и усиления ответственности за сокрытие номеров нет, как и за управление машиной без номеров. В обоих случаях наказывают штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на 1-3 месяца.

МВД отметило, что возросло количество правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, в частности, с использованием «перевертышей». Ведомство предложило добавить в статье 12.2 КоАП отдельную часть, которая предусматривает ответственность только за использование таких устройств.

В случае принятия поправок штрафа за «перевертыши» не будет, нарушителя будут лишать прав на год или полтора и конфисковывать устройства. Это не коснется случаев, когда номера закрывают листом бумаги или грязью, заверил адвокат.

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