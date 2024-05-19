BMW показала дизайн M5 нового поколения

Компания BMW показала дизайн седана и универсала M5 нового поколения. Одной из главных и, пожалуй, самых ожидаемых премьер 2024 года будет новое поколение «заряженной» модели BMW M5, причём вместе с привычным седаном к дебюту готовится и третий в истории марки BMW M5 Touring. В очередном тизере немецкий автопроизводитель хоть и мельком, но показал облик новинки безо всякого камуфляжа, что позволило сделать первые выводы о дизайне нового поколения флагманской модификации. При этом до сих пор никакой официальной информации о будущей BMW M5 нет.

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Новая «эмка» получит типичные для моделей BMW M расширенные крылья, а кроме того, обзаведётся карбоновыми накладками зеркал заднего вида, переработанными бамперами с более агрессивным аэродинамическим обвесом, четырьмя патрубками выхлопной системы и, конечно, новыми колёсами.

Судя по тизеру, «ноздри» решётки радиатора будут весьма крупными, но не столь гигантскими и вычурными, как у последних моделей марки. BMW недавно официально подтвердила, что новый M5 сможет ездить исключительно на электротяге за счёт гибридной силовой установки.

На это указывает и зарядный порт на одном из передних крыльев, однако никаких сведений о том, какие у М5 будут агрегаты, до сих пор нет. Дата дебюта BMW M5 не названа, но можно ожидать, что седан будет представлен первым и, возможно, уже в ближайшие недели. Премьера более практичного универсала состоится через несколько месяцев после дебюта базовой модификации модели.