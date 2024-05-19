Очень редкий Ferrari cо встроенным iPod выставили на продажу
Очень редкий суперкар Ferrari F430 cо встроенным iPod выставили на продажу. Британский дилер H.R. Owen выставил на продажу экземпляр Ferrari Scuderia Spider 16M, который был сделан в 2008 году в честь 16-й победы заводской команды Ferrari в Кубке конструкторов Формулы-1. На основе открытого спорткара F430 Spider компания выпустила ограниченным тиражом модель Scuderia Spider 16M, особенностью которой стал встроенный в центральную консоль плеер Apple iPod. И сейчас редкий спорткар с необычной опцией появился на рынке.
Как и большинство из 499 экземпляров Ferrari Scuderia Spider 16M, автомобиль окрашен в в оттенок Rosso Corsa с декоративной полосой Tricolore в цветах национального флага Италии. Салон отделан лакированным углеволокном, а кресла обиты чёрной кожей с красной строчкой и вставками из фактурной ткани.
Особенностью модели является iPod Touch в штатной комплектации — культовый плеер Apple имеет собственную док-станцию, встроенную в переднюю панель, поскольку гаджет заменяет бортовую мультимедийную систему. Apple предлагала версию iPod Touch на 32 гигабайта, но Ferrari предпочла вместо этого использовать модель на 16 гигабайт — чтобы сохранить преемственность с индексом 16 в названии спорткара.
В качестве альтернативы автомобиль также предлагался с традиционной магнитолой Becker Cascade с возможностью подключения iPod и Bluetooth. Штатный iPod Touch поставлялся в чехле из алькантары с кратким справочным руководством. Scuderia Spider 16M оснащается 4,3-литровым V8, который у лимитированной модификации выдаёт 510 лошадиных сил. При этом спорткар на 80 килограммов легче, чем базовый Ferrari F430 Spider, за счёт расширенного использования карбона в конструкции.