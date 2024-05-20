Ford Mustang может стать седаном

Отпраздновавший в 2024 году свой очередной юбилей Ford Mustang в ближайшем времени может стать целым семейством моделей. За 60 лет существования культового спорткара он был исключительно купе или кабриолетом, но в наши дни под известным именем вполне может появиться седан. А вот кроссоверов или электромобилей точно никогда не будет — не считая Mach-E, конечно. Гибриды в компании делать готовы, но не полностью электрические варианты, что, вероятно, должно порадовать фанатов модели.

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Глава Ford Джим Фарли сделал несколько заявлений относительно пони-кара Mustang. Топ-менеджер пообещал не превращать модель в подобие Porsche 911 с безумным количеством модификаций и дал слово, что под брендом Mustang не будет ни кроссоверов, ни внедорожников, а вот седан вполне может появиться.

Но при условии, что в такой модели получится сохранить стиль и дух «Мустанга». Тут важно отметить, что в 1960-е уже создавался прототип четырёхдверного Mustang, а в 2022 году во время премьеры актуального поколения модели главный дизайнер Ford по экстерьерам Кристофер Стивенс показал на эскизах возможный облик седана.

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Что касается силовых агрегатов, то здесь Джим Фарли был бескомпромиссен — никаких электрических Ford Mustang никогда не будет. При этом переход на гибридные силовые установки рассматривается, если их можно будет внедрить, не потеряв в характерных особенностях модели и не ухудшив её характер. А вот бензиновый двигатель V8 будет оставаться в гамме спорткара до тех пор, пока, как заявил глава Ford, это позволяют делать «Бог и политика».