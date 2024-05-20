Ford Mustang может стать седаном
Отпраздновавший в 2024 году свой очередной юбилей Ford Mustang в ближайшем времени может стать целым семейством моделей. За 60 лет существования культового спорткара он был исключительно купе или кабриолетом, но в наши дни под известным именем вполне может появиться седан. А вот кроссоверов или электромобилей точно никогда не будет — не считая Mach-E, конечно. Гибриды в компании делать готовы, но не полностью электрические варианты, что, вероятно, должно порадовать фанатов модели.
Глава Ford Джим Фарли сделал несколько заявлений относительно пони-кара Mustang. Топ-менеджер пообещал не превращать модель в подобие Porsche 911 с безумным количеством модификаций и дал слово, что под брендом Mustang не будет ни кроссоверов, ни внедорожников, а вот седан вполне может появиться.
Но при условии, что в такой модели получится сохранить стиль и дух «Мустанга». Тут важно отметить, что в 1960-е уже создавался прототип четырёхдверного Mustang, а в 2022 году во время премьеры актуального поколения модели главный дизайнер Ford по экстерьерам Кристофер Стивенс показал на эскизах возможный облик седана.
Что касается силовых агрегатов, то здесь Джим Фарли был бескомпромиссен — никаких электрических Ford Mustang никогда не будет. При этом переход на гибридные силовые установки рассматривается, если их можно будет внедрить, не потеряв в характерных особенностях модели и не ухудшив её характер. А вот бензиновый двигатель V8 будет оставаться в гамме спорткара до тех пор, пока, как заявил глава Ford, это позволяют делать «Бог и политика».