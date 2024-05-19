Выяснилось, когда начнутся продажи кроссоверов Chery российской сборки. Телеграм-канал «Русский автомобиль» узнал, что российско-китайские паркетники начали поступать к дилерам. Официальный старт продаж запланирован на 27 мая, то есть до публикации прайс-листов осталось около недели. От идеи продавать перелицованные Chery под маркой Lada отказались: для Tiggo 7 Pro образца 2020 года придумали новый бренд Xcite.

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Компания Chery освободила нишу марке Xcite: ещё в начале апреля с официального сайта марки убрали исходный Tiggo 7 Pro, а к концу мая у дилеров могут закончиться запасы кроссоверов. Официальная презентация X-Cross 7 состоялась месяц назад, но комплектации и цены пока не раскрываются.

Участие и АвтоВАЗа, и Chery в проекте Xcite X-Cross 7 афишировать не станут, но Волжский автозавод продолжает тесты китайского кроссовера, хотя формально «Автозавод Санкт-Петербург» передали под управление НАМИ. У «семёрки» под маркой Xcite сохранится связка 1,5-литрового турбомотора, вариатора и переднего привода, а особенностью модели может стать полный зимний пакет уже «в базе».

Если не считать шильдики, то единственное внешнее отличие XCite X-Cross 7 от Chery Tiggo 7 Pro — решётка радиатора в духе кроссоверов... итальянской сборки! Что касается цен, то новинка точно окажется дешевле обновлённого Chery Tiggo 7 Pro Max, который стоит от 2,62 миллиона рублей за 2024 год выпуска. План производства на 2024 год — 25 тысяч автомобилей.