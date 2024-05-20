Ferrari не станет добавлять турбонаддув двигателю V12

Руководитель отдела разработок итальянской марки Джанмария Фульдженци заявил, что «даже не думает о наддувном V12». Специалист объяснил: турбокомпрессоры используются в том случае, когда нужно уменьшить рабочий объём двигателя, не в ущерб отдаче. Однако в случае с V12 о даунсайзинге нет и речи: Ferrari остаётся единственным автопроизводителем, который массово выпускает атмосферный негибридный мотор такого типа.

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Компания Ferrari вложила значительные средства в то, чтобы V12 соответствовал нормам выбросов Евросоюза без турбонаддува, и итальянская марка стремится сохранить атмосферный мотор. В ответ на провокационный вопрос, что лучше — полный отказ от V12 или добавление турбонаддува, господин Фульдженци дал понять, что разработка версии с турбокомпрессором не рассматривается.

Коммерческий директор Ferrari Энрико Гальера затруднился предсказать жизненный цикл V12: топ-менеджер заявил, что какое-то время такие машины останутся в гамме, а потом маркетологи и инженеры посмотрят, что произойдёт. Специалист подчеркнул, что для соответствия эконормам без ущерба для характеристик пришлось проделать «колоссальную работу», и в Ferrari не удивлены, почему другие автопроизводители перестали вкладываться в V12.

Негибридный безнаддувный V12 кроме Ferrari предлагает разве что Pagani и Гордон Мюррей на мелкосерийном суперкаре T50. У Lamborghini такому двигателю помогает электрический «довесок», а Aston Martin делает ставку на конструкцию с парой турбин. Остаются подобные моторы в гамме Mercedes-Benz, Bentley и Rolls-Royce, но во всех трёх случаях агрегаты дополнены наддувом.