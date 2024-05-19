Geely готовит упрощенный кроссовер Icon на платформе Coolray. Китайский холдинг поделился фотографиями комплектации Butterfly: по неофициальным данным, речь идёт о базовой сборке по цене менее 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). Если инсайд подтвердится, то Geely Icon подешевеет как минимум на десять процентов и будет стоить сравнимо с топ-версией соплатформенного Coolray. Инноваций по дизайну экстерьера и технике не предвидится.

Обновлённый Geely Icon дебютировал летом 2022 года, так что модель приближается к завершению жизненного цикла. По габаритам кроссовер сопоставим с Coolray, но в основе самая продвинутая версия платформы BMA с независимой задней подвеской. Целевая аудитория Icon — молодёжь, что подтверждали эпатажные спецверсии, к примеру, ориентированные только на женщин.

В число бестселлеров Geely кроссовер Icon не входит, к примеру, за апрель 2024 года покупателей нашли всего 3,1 тысячи машин. Дилеры уже предлагают скидки до 15%, то есть с учётом дисконта базовая «шоколадная» версия стоит 95 тысяч юаней (13,4 тысячи долларов). Если диспозиция сохранится, то новая комплектация Butterfly будет стоить около 80 тысяч юаней (11,3 тысячи долларов).

Техника безальтернативна: под капотом 1,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор (181 сила, 290 Нм) в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.

В России кроссовер Geely Icon не появится, зато для нашей страны обещаны другие новинки. В течение года на наш рынок должен официально выйти бизнес-седан Preface и компактный кроссовер Atlas Cool.