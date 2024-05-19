Российский дизайнер анонсировал гиперкар собственной разработки

Российский дизайнер Александр Селипанов анонсировал собственный гиперкар Nilu27. Один из самых известных автомобильных дизайнеров российского происхождения, который ранее работал с Lamborghini, Bugatti, Genesis и Koenigsegg, запускает собственный автомобильный бренд. Александр Селипанов, который раньше создал собственную дизайн-студию, анонсировал марку Nilu27, премьера первой модели которой состоится летом 2024 года. Обещан чистокровный гиперкар, лишённый ненужной электроники и прочих отвлекающих водителя факторов.

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«Nilu27 — новый бренд гиперкаров, создающий автомобили в равной степени красивые и брутальные! Не обращая внимания на цифровизацию, электрификацию и другие отвлекающие факторы, мы концентрируемся на взаимодействии с автомобилем с добавлением здоровой порции безумия», — гласит описание проекта.

Как заявлено на официальной странице проекта Nilu27 в соцсетях, дебют первой модели марки состоится 15 августа в США в рамках традиционного фестиваля в Пеббл-Бич. Напомним, ранее Селипанов создал бюро Hardline27 со штаб-квартирами в Берлине и Лос-Анджелесе, которое будет разрабатывать дизайн-концепции, CAD-модели, демонстрационные макеты и рабочие прототипы для разных автопроизводителей.