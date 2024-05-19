Nissan сделал разноцветное караоке на колесах

Компания Nissan выпустила разноцветное караоке на базе минивэна Townstar Evalia. Минивэн Nissan Townstar Evalia, который представляет собой перелицованную версию Renault Grand Kangoo, обзавёлся весьма необычной модификацией. Электрический вариант модели превратили в необычную версию, которая представляет собой передвижное караоке. Научно доказано, что пение и музыка снижают стресс, повышают уровень дофамина и производят эндорфины, поэтому свою новинку японская марка позиционирует как источник бодрости для жителей современного мегаполиса.

© Motor.ru

Вместо обычных семи сидений в салоне появился караоке-зал, в котором предусмотрены караоке-системы с несколькими микрофонами, 32-дюймовый монитор и современная звуковая система с мощным сабвуфером.

С помощью приложений Instant Sharing исполнители также могут персонализировать вступления, концовки, дизайн интерфейса системы, одновременно записывая свои выступления через GoPro.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Чтобы повысить эффектность пения, освещение салона и потолка синхронизируется с ритмом музыки, добавляя дополнительный уровень погружения в караоке. Микроавтобус получил экстерьер в стиле Colourflow, который меняет цвет при изменении угла обзора.

Разноцветная окраска, от ярких пурпурных до успокаивающих синих и зелёных оттенков, призвана привлекать внимание к необычному автомобилю. Технически при этом электромобиль не поменялся, сохранив штатный 122-сильный электромотор на передней оси и батарею ёмкостью 45 киловатт-час с запасом хода около 300 километров.