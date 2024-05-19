Раскрыта внешность нового брутального Haval с полным приводом. В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии Haval Raptor с классической силовой установкой. Вместо системы Hi4-T с 1,5-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов установлена 2,0-литровая «турбочетвёрка» 4N20A — в марте подобный агрегат локализовали в России! Информации о коробке передач нет, но система полного привода с муфтой сзади точно будет.

© Motor.ru

Haval Raptor — одна из новинок китайского рынка, продажи начались прошлой осенью, но пока доступна только гибридная версия. Теперь на подходе обычный кроссовер с изменённым дизайном и техникой: поменяются фары и фонари, решётка радиатора, накладки на крыльях и колёсные диски.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Известно, что 2,0-литровый двигатель на «Рапторе» разовьёт 238 лошадиных сил, то есть окажется более тяговитым, чем на российском Haval Dargo. Возможно, будут отличия и по трансмиссии: в теории концерн Great Wall может сделать ставку не на 7-ступенчатый, а на 9-ступенчатый преселективный «робот». По салону новшеств не ожидается, ведь модель не успела устареть.

Гибридный Haval Raptor стоит в Поднебесной от 162 тысяч юаней (23 тысячи долларов), но обычная версия точно окажется дешевле. Сроки дебюта бензинового варианта не называются, но обычно с момента сертификации до начала продаж проходит несколько недель. Об экспортных перспективах модели тоже ничего не известно.