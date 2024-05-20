Бизнес-седан Geely на платформе Monjaro оказался дешевле ожидаемого

В Поднебесной стартовали продажи Lynk & Co 07 — автомобиля длиной 4,83 метра, созданного вокруг архитектуры CMA. В марте ожидалось, что «семёрка» будет стоить от 180 тысяч юаней (25 тысяч долларов), но в реальности цена оказалась на шесть процентов меньше: от 170 тысяч юаней (23,5 тысячи долларов). Полный привод не предложен: только гибрид с передними ведущими колёсами.

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Презентация Lynk & Co 07 состоялась в начале марта, так что в секрете были только комплектации, цены и техническая начинка. Выяснилось, что «семёрка» действительно унифицирована с базовым кроссовером с индексом «08»: под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор (163 силы) в связке с 218-сильным электродвигателем и тяговой батареей на 19 киловатт-часов.

Пиковая отдача системы — до 381 лошадиной силы и 615 Нм! Без активации ДВС седан способен проехать до 126 километров (CLTC), общий запас хода — 1400 километров, а расход топлива составляет от 0,99 до 4,8 литра на 100 километров. Разгон 0-100 у Lynk & Co 07 занимает 6,5 секунды, максимальная скорость — 190 км/ч, снаряжённая масса — 1915 килограммов.

© Lynk & Co

В списке базовых опций светодиодная оптика, передние кресла с подогревом и вентиляцией, цифровой кокпит с парой экранов (10,2 дюйма + 15,4 дюйма), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы и слежения за «слепыми» зонами. За доплату можно заказать отделку кожей Nappa, задние планшеты, аудиосистему с 23 динамиками, проекцию, мультиконтурные задние кресла с массажем и вентиляцией.

Стоит топовый Lynk & Co 07 без малого 190 тысяч юаней (26,3 тысячи долларов), поставки китайским дилерам уже начались. В Россию дочерняя марка Geely официально собралась ещё в 2022 году, но по известным причинам экспансия поставлена на паузу — Lynk & Co сосредоточилась на более приоритетном рынке Европы.