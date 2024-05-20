Volkswagen не станет разрабатывать электрокары вместе с Renault

Агентство Reuters выяснило, что немецкий бренд отказался от альянса с французской маркой: оба гиганта разработают «батарейные» модели начального уровня своими силами. По данным инсайдеров, соглашение между ведущими автопроизводителями двух крупнейших экономик Евросоюза «было очень близким», а камнем преткновения стал сборочный завод: в этом вопросе никто не захотел уступать.

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И Volkswagen, и Renault рассчитывали, что дешёвый электромобиль за 20 тысяч евро пропишется на одном из «своих» заводов: найти компромисс не удалось. В итоге французская марка продолжит проект Twingo EV самостоятельно, хотя объединение усилий с партнёрами по концерну (Nissan или Mitsubishi) всё ещё нельзя исключать. Volkswagen сообщит подробности о своём сити-каре в течение нескольких недель.

Разрыв Volkswagen и Renault означает, что объединить усилия для борьбы с Китаем не получается, то есть надеждам Луки де Мео не суждено сбыться. Немецкому концерну придётся искать нового партнёра, а проект собственного электромобиля начального уровня может задержаться до 2027 года.

Обе стороны отказались от комментариев, хотя представитель Volkswagen подчеркнул, что автопроизводитель все ещё изучает варианты дешевых электромобилей. Интересно, что Renault объединила усилия с Geely для разработки гибридных моделей, а Volkswagen приобрёл лицензию Xpeng на «батарейную» платформу для среднеразмерных электрокаров.