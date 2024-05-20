Продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7 стартуют в России 27 мая

Как сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль", продажи кроссоверов Xсite X-Cross 7 стартуют в России 27 мая. Дилеры уже начали получать машины.

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Напомним, официально бренд Xсite был представлен в конце января. А премьера первой модели прошла в марте. Автомобили собирают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

X-Cross 7 - это среднеразмерный переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Его максимальная скорость составляет 186 километров в час, а с места до "сотни" он разгоняется за 9,8 секунды. Известен и объем багажника: 475 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда - 1500 литров.

Внутри - штатная беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль с отдельным дисплеем для настройки, передние сиденья с электроприводом регулировки, панорамная крыша с электроприводом люка и защитной шторкой, атмосферная подсветка.

Ранее сообщалось, что автозавод в Петербурге планирует выпустить до 25 тысяч новых машин Xcite.