В России появились в продаже "живые" Toyota Land Cruiser 250

Как удалось выяснить "Российской газете", в продаже в России появились "живые" Toyota Land Cruiser 250, он же Prado нового поколения.

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Автомобиль находится в Санкт-Петербурге и представлен, как сообщает продавец, в максимальной комплектации. Под капотом автомобиля установлен мотор 2,4 литра мощностью 281 л.с., работающий в паре 8-диапазонным автоматом.

Внедорожник оснащён системой постоянного полного привода с понижающей передачей и штатной блокировкой центрального и заднего межколёсного дифференциалов.

В Японии купить Land Cruiser 250 можно за 5 200 000 - 7 350 000 йен (3,07 - 4,34 млн рублей). В России за внедорожник продавец хочет выручить 13,5 млн рублей. Включён ли в эту сумму утильсбор, не уточняется.

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Ранее "РГ" рассказывала, что в России начались продажи ещё одной модели - кроссовера Toyota C-HR, который оценили в 5,6 млн рублей.