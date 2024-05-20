В России ужесточат требования к парковке электромобилей

В России готовятся ужесточить требования к парковке электроавтомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Подчеркивается, что пакет изменений к Правилам дорожного движения (ПДД) готовят в Минтрансе. По данным издания, планируется обязать владельцев электромобилей освобождать место специальной стоянки после окончания зарядки. Газета обращает внимание на отсутствие такой обязанности в стране. Так, многие водители паркуются там бесплатно. Сумма планируемого штрафа не называется.

Эксперты выступают за принятие меры, однако они указывают на необходимость проработать вопросы контроля нового правила. По словам управляющего директора компании—оператора зарядных станций Punkt E Константина Алябьева, актуальной проблемой является сложность согласования установки запрещающих знаков в некоторых регионах. Это усложняет борьбу с парковкой автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на «электромобильных» местах, отметил он.

Ранее сообщалось, что стоимость российского электромобиля «Атом» будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. О старте разработки электромобиля «Атом» было объявлено в 2021 году. В ноябре 2023 года АО «Кама», дочерняя компания КамАЗа, представила в Москве первый функциональный прототип.