Рассекречен салон нового Changan CS75 Plus с внешностью "Москвич 8"
На прошлой неделе "Российская газета" публиковала фотографии внешности кроссовера Changan CS75 Plus нового поколения. Салон автомобиля пока не рассекречен официально, но интерьер удалось сфотографировать "шпионам".
Стало известно, что третье поколения Changan CS75 Plus лишится единого кластера, состоящего из экранов мультимедиа и приборки. Информационно-развлекательный комплекс будет представлен отдельным вертикально ориентированным планшетом. Приборная панель сделана без козырька, компоновка тоннеля по большому счёту осталась прежней.
В сертификационных документах Changan CS75 Plus указаны бензиновые турбодвигатели 1.5 литра мощностью 188 и 192 л.с.. Коробки передач пока неизвестны, но, скорее всего, будет оставлен автомат Aisin.
Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»
Выход новинки запланирован на вторую половину 2024 года.
В России можно купить Changan CS75 Plus в актуальном поколении. Цена - от 2,85 млн рублей. Модель комплектуется 167-сильным турбомотором, 6-ступенчатой АКП, привод - передний.