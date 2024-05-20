Рассекречен салон нового Changan CS75 Plus с внешностью "Москвич 8"

На прошлой неделе "Российская газета" публиковала фотографии внешности кроссовера Changan CS75 Plus нового поколения. Салон автомобиля пока не рассекречен официально, но интерьер удалось сфотографировать "шпионам".

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Стало известно, что третье поколения Changan CS75 Plus лишится единого кластера, состоящего из экранов мультимедиа и приборки. Информационно-развлекательный комплекс будет представлен отдельным вертикально ориентированным планшетом. Приборная панель сделана без козырька, компоновка тоннеля по большому счёту осталась прежней.

В сертификационных документах Changan CS75 Plus указаны бензиновые турбодвигатели 1.5 литра мощностью 188 и 192 л.с.. Коробки передач пока неизвестны, но, скорее всего, будет оставлен автомат Aisin.

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Выход новинки запланирован на вторую половину 2024 года.

В России можно купить Changan CS75 Plus в актуальном поколении. Цена - от 2,85 млн рублей. Модель комплектуется 167-сильным турбомотором, 6-ступенчатой АКП, привод - передний.