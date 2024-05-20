Сроки поставок автозапчастей в Россию значительно выросли

Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил о двукратном увеличении сроков поставок автозапчастей в Россию. По его словам, сейчас доставка комплектующих занимает до 45 дней, передают «Известия».

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Отмечается, что ситуация обусловлена проблемами с платежами с Турцией, ОАЭ и Китаем. Также говорится, что сейчас ремонт по ОСАГО может достигать 50 дней. Как заявил генеральный директор консалтинговой компании в сфере страхования ООО «АСТ» Каро Карапетян, данный срок включает в себя очередь на станцию техобслуживания, этап дефектовки и заказа запасных частей, сам ремонт и выставление счета в адрес страховой компании.

Ключевые факторы проблем с платежами - ужесточение проверок транзакций иностранными банками и проблемы с зачислением денег, пояснил Уфимцев. Вместе с тем специалист отметил, что среднее время самих ремонтных работ осталось прежним (порядка двух недель).

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

Ранее газета «Известия» со ссылкой на представителей крупных сетей техобслуживания машин сообщила, что доля владельцев автомобилей, которые приобретают запчасти для ремонта самостоятельно, а не у дилеров, достигла 35%.