У седана Chery Arrizo 8 появилась «народная» версия

В гамме модели появилось новое исполнение под названием Comfort — оно отныне будет играть роль базового. Комплектация будет предлагаться дилерами китайской марки за 2 800 000 рублей — это сразу на 150 дешевле, чем стоит версия Prestige (которая прежде открывала продуктовую линейку).

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В «Комфорте» отсутствуют адаптивный круиз-контроль, а также многие водительские ассистенты: это системы контроля за полосой, мёртвыми зонами и дистанцией (включая функцию автоматического торможения). Сиденья лишились электрических регулировок, а парктроники остались только сзади.

Кроме того, из набора базового оборудования исключена панорамная крыша. Медиасистему озвучивают 6 динамиков вместо 8, а размёрность колёс — 17 дюймов против 18. При этом силовой агрегат остался прежним — это связка 186-сильного турбомотора объёмом 1,6 литра и 7-ступенчатого «преселектива».

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Напомним, что бизнес-седан Chery Arrizo 8, продажи которого стартовали прошлой осенью, должен заменить россиянам прежние бестселлеры — Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata. Редакция Quto протестировала китайскую новинку, чтобы выяснить, насколько равноценной будет такая замена.