Курьеров на велосипедах проверят на безопасность

Рост популярности различных служб доставки привёл к резкому появлению огромного количества доставщиков на электровелосипедах, особенно заметны они в крупных городах. Однако далеко не всегда курьеры соблюдают ПДД и элементарные требования дорожной безопасности, что зачастую приводит к авариям. На проблему обратил внимание член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

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«Решить проблему безопасности на дорогах с участием курьеров на электровелосипедах можно только совместными усилиями государственных органов, компаний доставки и самих курьеров», — подчеркнул политик.

В первую очередь, Шейкин предложил привлекать к ответственности за нарушения курьеров их работодателей. По его мнению, угроза наказания будет стимулировать компании более тщательно следить за своими сотрудниками и обеспечивать соблюдение ими правил.

«Социально ориентированные компании могут проводить обучение курьеров, контролировать их скорость и поведение на дороге, а также применять меры дисциплинарного воздействия за нарушения», — подчеркнул депутат.

Помимо этого, ради повышения безопасности предложено ввести полный запрет на передвижение курьеров, как и любых других видов средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам шириной 2-3 метра, а также в местах скопления пешеходов. Одновременно не лишним будет ввести особые медленные зоны для их передвижения.

Также он считает, что необходимо законодательно ограничивать максимальный вес груза на отметке 10 кг, так как управлять перегруженным велосипедом сложно и аварийно-опасно.

Не менее важным фактором автор инициативы назвал своевременное выявление технических неисправностей, также необходимо оценить масштаб тюнинга, который ставят на подобную технику. Шейкин отметил, что после внесения модификаций характеристики таких велосипедов зачастую приближены к мопедам, но при этом их водители избавлены от необходимости получать водительские удостоверения и соблюдать ПДД.

Таким образом, сенатор предложил провести масштабную проверку средств передвижения курьеров, которые ездят по тротуарам и пешеходным зонам.