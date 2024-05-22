Chery дала старт продажам Tiggo 8 Pro Max 2024 года

После того, как российские издания написали о появлении цен на Tiggo 8 Pro Max 2024 года на сайте марки, компания опубликовала сообщение о том, что такие кроссоверы можно купить. Одна из особенностей "восьмёрки" 2024 года - появление переднеприводных версий, благодаря чему начальная стоимость кроссовера стала меньше на 700 тысяч рублей.

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Переднеприводный Tiggo 8 Pro Max доступен в двух комплектациях: Elite и Dreamline. Стартовую цену в 3 200 000 рублей обеспечивает не только отказ от системы полного привода, но и от ряда опций, например, в базовой версии нет противотуманных фар, электропривода складывания зеркал, регулировки поясничного подпора водительского кресла, беспроводной зарядки, системы контроля "мертвых" зон, панорамной крыши, порогов с подсветкой, системы бесконтактного открытия багажника, а также ряда ассистентов.

Цена Tiggo 8 Pro Max Dreamline с передним приводом составляет 3 450 000 рублей. Для неё доступны опции, перечисленные выше.

Для обеих комплектаций есть маркетинговые программы, при использовании которых цена на кроссовер составит 2 850 000 и 3 100 000 рублей соответственно.

Переднеприводные Chery Tiggo 8 Pro Max оснащены 186-сильным турбомотором 1.6 литра и 7-скоростным "роботом". Для версий AWD предусмотрен двухлитровый двигатель на 197 сил и такая же коробка передач. Цена на полноприводный Tiggo 8 Pro Max стартует от 3 900 000 рублей.

В третьем квартале 2024 года на рынке РФ появится новый Chery Tiggo 9 с расходом всего 5,2 литра.