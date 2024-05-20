Стартовали официальные продажи нового Geely Atlas. Цены удивили

На домашнем рынке стартовали продажи обновлённого Geely Atlas, который по новой китайской традиции оказался дешевле, чем дореформенная модель.

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Полностью "Джили" "Атлас" 2024 модельного года был рассекречен в конце прошлой недели. Внешность автомобиля осталась без изменений, основные моменты модернизации сосредоточены в салоне: изменены мультимедиа (способ крепления и начинка), тоннель между сиденьями, подлокотник, обшивка дверей, пересмотрены цветовые варианты. Также было расширено опциональное оснащение: появились функции полностью автоматической парковки и управления дистанционной парковкой.

Всего же в кроссовер было внесено более 60 изменений, заявили в компании.

В Китае Geely Atlas можно купить с турбомоторами 1.5 и 2.0 литра мощностью 181 и 218 л.с. Оба агрегатированы 7-ступенчатой DCT. Во всех комплектациях привод передний.

Цены на обновлённую модель лежат в диапазоне от 115 700 до 149 700 юаней. Купить дореформенную версию с аналогичными силовыми агрегатами можно за 125 700 - 153 700 юаней.

В России Geely Atlas появился в начале 2024 года. Сейчас цены на Geely Atlas с 200-сильным мотором и роботом стоит 3 195 000 - 3 495 000 рублей.