Дорестайлинговый Exeed LX внезапно подорожал на 600 тысяч в РФ

С официального сайта китайского производителя исчезли переднеприводные модификации дорестайлингового компакт-кросса. В результате, как стало известно экспертам Quto.ru в ходе регулярного мониторинга стоимости машин на российском рынке, цены на автомобиль выросли сразу на 600 тысяч рублей.

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Сообщается, что в продаже до сих пор остались более дорогие вседорожники с полным приводом. Однако, если ранее стоимость Exeed LX начиналась от 3 060 000 рублей, то теперь она стартует с отметки 3 660 000 рублей.

В движение такой автомобиль приводит 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью 150 сил и 275 Нм крутящего момента, работающая в связке с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Помимо этого, ранее в России обновился и подорожал кроссовер Exeed LX. С 18 мая на территории нашей страны запущены продажи обновлённого базового кроссовера. Внешне рестайлинговая модель отличается от предыдущей версии дизайном переднего бампера, решётки радиатора и колёсных дисков. Интерьер тоже обновился: появился сдвоенный экран мультимедиа, объединяющий два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, другие сиденья и руль с сенсорными клавишами. Кроссовер будет доступен в трёх комплектациях Premium, Prestige AWD и Premium.

Помимо этого, в Москве теперь можно купить обновлённый Exeed TXL. В первую очередь, в компании решили самым радикальным образом перекроить салон: другими стали передняя панель, руль, центральный тоннель и даже карты дверей. За управление коробкой передач отвечает правый подрулевой рычажок, а общим оформлением TXL теперь напоминает самую свежую модель марки — купеобразный RX.