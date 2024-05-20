В России появились первые кроссоверы Changan Uni-S

Под новым именем будет предлагаться кроссовер Changan CS55 Plus. Переименование связано со стратегией компании разделения модельного ряда на модели Uni и собственно Changan.

Фото "живого" Changan Uni-S было сделано в Челябинске и опубликовано сайтом "Китайские автомобили", который пишет: "Как подтвердил источник, знакомый с планами Changan, процесс перехода отдельных моделей под крыло Uni в данный момент действительно запущен. Однако финальная дата его завершения пока ещё не определена".

Changan Uni-S по стилистике близок к модели Uni-K. Это компактная модель длиной 4515 мм и колёсной базой 2656 мм. Это одноклассник Haval Jolion, Geely Atlas, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max.

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В России Uni-S, который пока представлен под прежним названием, можно купить в одной из трёх комплектаций. Во всех он оснащён передним приводом, мотором 1,5 литра мощностью 181 л.с. и 7-скоростным роботом с двумя сцеплениями. Цена на автомобиль стартует от 2,63 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказала о новом поколении кроссовера Changan CS75 Plus.