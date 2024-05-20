Genesis представил модуль, превращающий багажник GV70 в уютный домик для животных

Корейский автопроизводитель Genesis представил мобильный модуль, который превращает багажник модели GV70 в уютный домик для домашних животных. Согласно пресс-релизу на официальном сайте производителя, в Genesis X Dog есть все необходимое, чтобы обеспечить питомцу «роскошную поездку».

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Исследования показали, что собаки меньше волнуются в электромобилях благодаря отсутствию громких звуков двигателя. По этой причине Genesis решил оборудовать свой электрический кроссовер GV70 специальным приспособлением для собак.

В модуле есть все необходимое для питомца: подогреваемая подушка, встроенный душ с несколькими насадками, фен, аудиосистема, настраиваемая подсветка, отсеки для хранения, выдвижной пандус и розетки для подключения дополнительных аксессуаров. Так, питомца можно помыть и высушить прямо на улице, а после создать ему комфортную обстановку в салоне с помощью освещения и музыки.

Для владельцев животных компания также выпустила индивидуальные ошейники и шлейки из кожи. Сам модуль Genesis собирается продемонстрировать в отдельных шоурумах этим летом. Если интерес окажется достаточно высоким, то в будущем производитель будет выпускать Genesis X Dog в качестве дополнительной опции к своим моделям.