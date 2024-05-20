В России открылся прием заказов на новую версию кроссовера Voyah Free

Российские дилеры Voyah открыли прием заказов на специальную гибридную версию кроссовера Voyah Free EVR — Sport Edition, представленную в апреле в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Стоимость новинки пока не уточняется.

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Внешне спецверсия отличается агрессивным дизайном, подчеркивающим спортивный характер модели. Мощный и динамичный кроссовер получил притягивающую взгляды спортивную решетку радиатора, выполненную в черном глянце, ярко выраженные выштамповки нижней части бампера, а также стильный задний спойлер, эффективно увеличивающий прижимную силу на высоких скоростях.

Кроме того, такой автомобиль легко узнать по эксклюзивным пятилучевым 20-дюймовым черным колесным дискам спортивного дизайна, доступным исключительно для версии Voyah Free EVR Sport Edition.

В оснащение новинки входят пневмоподвеска с диапазоном регулировки 100 мм, 20-дюймовые черные литые диски, система кругового обзора, 20 электронных ассистентов, подъемная панель приборов с тремя интегрированными дисплеями и многое другое. В качестве опции, как заявили в Voyah, доступна самая большая в мире среди серийных автомобилей панорамная крыша с регулируемым электрохроматическим затемнением.

В движение кроссовер в исполнении Sport Edition приводится двухмоторной электрической силовой установкой суммарной пиковой мощностью 489 л.с. и 72- Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» с ними достигается за 4,8 секунды, а запас хода благодаря бензиновому генератору под капотом составляет 1000 километров по циклу WLTP.