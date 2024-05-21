Внедорожник Tank 700 выйдет на российский рынок в октябре 2024 года

Внедорожник Tank 700 будет выведен на российский рынок в середине осени 2024 года. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на источник, знакомый с планами бренда.

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Источник сообщил, что процесс получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющего начать официальные продажи новой модели в России, планируется завершить к концу лета. После завершения сертификации на автомобили смогут оформлять электронные паспорта транспортного средства. Старт продаж Tank 700 в России запланирован на октябрь 2024 года.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. В России для Tank 700 будут доступны две силовые установки на выбор — бензиновый мотор и гибрид. В Китае Tank 700 продается в двух комплектациях. Информация о том, с каким оснащением его предложат в России, не раскрывается.