В России предложили запретить моноколеса

В России необходимо ввести запрет на использование моноколес на автодорогах. Таким мнением с «Известиями» поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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По его словам, также следует отработать способы, которые позволят ловить нарушителей на моноколесах. Шапарин пояснил, что владельцы этих транспортных средств стали регулярно провоцировать опасные ситуации на дорогах. Так, вице-президент напомнил, что во время велопарада они проезжали мимо участников со скоростью более 50 км/ч. На таких же скоростях они ездят по паркам, дворам и тротуарам, добавил он.

До этого россиянам напомнили, что электросамокаты, сигвеи и моноколеса с 1 марта приравняли к транспортным средствам. Отмечается, что по новым правилам двигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по велоинфраструктуре, переходить дорогу пешком, двигаться со скоростью не более 25 км/ч, а в некоторых местах — не более 10 км/ч. Также передвигаться на электросамокатах нужно только поодиночке, а в нетрезвом состоянии ездить запрещается.