Марка Soueast, принадлежащая Chery, «пропишется» в Казахстане
Сборку китайских автомобилей марки Soueast огранизуют в Казахстане. В Китае компания Soueast два года назад начала сотрудничать с Chery, и для этого был создан бренд Southeast Jetour Automobile. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», Soueast намерена выйти на рынки Узбекистана и Казахстана, причем в последнем будет организовано производство. В России же будет продаваться как минимум одна модель Soueast, кроссовер DX50 размером с Geely Coolray, но под брендом Jetour.
Первенцем на рынке Казахстана станет крупный кроссовер S09, однако, как пишет автор канала, пока неизвестно, какая именно из местных компаний станет партнером Soueast. Зато сообщается, что реализовывать машины планируется в том числе в Узбекистане — для этого там откроют 40 автосалонов.
Согласно официальному сайту Soueast, S09 только готовится к премьере — он помечен плашкой «coming soon». Подробности о модели на сайте не приводятся.
На сегодняшний день в модельную линейку Soueast входят электрический вэн Delica, а также кроссоверы DX8, DX8s, DX3, DX5 и DX7. Для России анонсирован DX5, который в Китае продают по цене от 70 до 100 тысяч юаней (эквивалент 0,8-1,1 миллиона рублей). Это 4,4-метровый кроссовер, который оснащается атмосферным 1,5-литровым двигателем Mitsubushi развивающим 120 лошадиных сил. На российском рынке Jetour X50 ждут в третьем квартале 2024 года.
По предварительным оценкам, стартовая цена модели может составить два миллиона рублей или чуть меньше. Для сравнения, дорестайлинговый Geely Coolray стоит от 2 344 990 рублей, а со скидкой его можно купить за 2 024 990 рублей.