Марка Soueast, принадлежащая Chery, «пропишется» в Казахстане

Сборку китайских автомобилей марки Soueast огранизуют в Казахстане. В Китае компания Soueast два года назад начала сотрудничать с Chery, и для этого был создан бренд Southeast Jetour Automobile. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», Soueast намерена выйти на рынки Узбекистана и Казахстана, причем в последнем будет организовано производство. В России же будет продаваться как минимум одна модель Soueast, кроссовер DX50 размером с Geely Coolray, но под брендом Jetour.

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Первенцем на рынке Казахстана станет крупный кроссовер S09, однако, как пишет автор канала, пока неизвестно, какая именно из местных компаний станет партнером Soueast. Зато сообщается, что реализовывать машины планируется в том числе в Узбекистане — для этого там откроют 40 автосалонов.

Согласно официальному сайту Soueast, S09 только готовится к премьере — он помечен плашкой «coming soon». Подробности о модели на сайте не приводятся.

На сегодняшний день в модельную линейку Soueast входят электрический вэн Delica, а также кроссоверы DX8, DX8s, DX3, DX5 и DX7. Для России анонсирован DX5, который в Китае продают по цене от 70 до 100 тысяч юаней (эквивалент 0,8-1,1 миллиона рублей). Это 4,4-метровый кроссовер, который оснащается атмосферным 1,5-литровым двигателем Mitsubushi развивающим 120 лошадиных сил. На российском рынке Jetour X50 ждут в третьем квартале 2024 года.

По предварительным оценкам, стартовая цена модели может составить два миллиона рублей или чуть меньше. Для сравнения, дорестайлинговый Geely Coolray стоит от 2 344 990 рублей, а со скидкой его можно купить за 2 024 990 рублей.