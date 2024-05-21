В России появились новые зимние шины отечественного производства

Как обратила внимание редакция Quto, в продаже появились шины Torero MP30, притом — в двух версиях: для легковушек и кроссоверов. На рынке ранее успели появиться летние и всесезонные покрышки марки Torero, а сейчас отечественный производитель начал отгрузки зимней шипованной модели.

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Как утончяют продавцы, в продажу пойдут 30 типоразмеров посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов. Логично предположить, что Torero MP30 являются копией заслуженной модели Matador MP 30 Sibir Ice 2 образца 2016 года: во всяком случае, у обеих моделей одинаковый рисунок протектора.

Напомним, что марка Torero на российском рынке заменила бренд Matador — последний, в свою очередь, принадлежит концерну Continental. Сам калужский завод, где прежде делали «Матадор», а сейчас производят «Тореро», принадлежит российскому холдингу S8 Capital.

Очевидно, что после продажи завода новому этому холдингу компания Continental потребовала отказаться от использования именитого бренда. Впрочем, сохранив поставщиков, оборудование и специалистов, S8 Capital без особых проблем продолжила выпуск проверенных временем шин.

Между тем, эксперт рассказал, когда нужно покупать новые шины взамен старых. Владелец автосервиса поделился рекомендациями, как правильно осмотреть шины перед стартом нового сезона.