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Начало производства BMW Neue Klasse запланировано на конец 2025 года

Концепты Vision Neue Klasse ознаменуют рассвет новой электрической эры для BMW. Хотя седан дебютировал раньше внедорожника, именно преемник iX3 пойдет в производство первым. Подтвердив, что первая модель Neue Klasse появится в 2025 году, немецкий люксовый бренд теперь называет более конкретные сроки.

Начало производства BMW Neue Klasse запланировано на конец 2025 года
© Wikimedia Commons

Выступая на общем годовом собрании, генеральный директор Оливер Ципсе объявил, что производство начнется в конце 2025 года. На самом деле, это немного позже, чем планировалось ранее. В предыдущих отчетах говорилось, что iX3 поступит на сборку в июле 2025 года. Внедорожник официально не задерживается, поскольку BMW никогда не объявляла точную дату запуска.

Второе поколение iX3 - будет производиться в Венгрии. BMW строит новый завод в Дебрецене, где уже работают более 1000 сотрудников. В этом году стартует предсерийное производство, а в конце 2025 года с конвейера начнут сходить автомобили для клиентов. Мощность нового завода составит около 150 000 единиц в год. BMW инвестирует более 1 миллиарда евро в Дебрецен, где iX3 станет первым EV компании, использующим батареи шестого поколения.

На той же встрече Ципсе заявил, что новые батареи обеспечат запас хода в 300 км после 10-минутной зарядки. Топ-менеджер BMW подтвердил, что запас хода и скорость зарядки увеличатся на 30 %. Глава BMW заверил, что уроки, полученные при разработке NK, будут внедрены во все автомобили. Это касается и моделей с двигателями внутреннего сгорания, а не только электромобилей.