BMW i5 M60 Touring представлен в огненно-красном цвете

BMW расширила свою линейку кроссоверов и теперь включает в себя более 10 моделей, если добавить те, что продаются только в Китае. i5 M60 xDrive Touring окрашен в огненно-красный цвет, который идентичен красному оттенку Vegas Red.

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Автомобиль, оснащен самыми большими колесами, доступными для шестого поколения универсала 5er. Это 21" аэродинамические диски с двухцветной отделкой и кодовым названием "954i". Тормозные суппорты выполнены в красном цвете, но за дополнительную плату они могут быть окрашены в синий цвет.

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Интерьер семейного i5 M60 оформлен искусственной кожей Veganza с алькантарой и синей строчкой. Отделка приборной панели из углеродного волокна повторяется и на дверных картах. i5 M60 xDrive Touring оснащен множеством функций.

© rubmw.ru

Именно поэтому он получил обновление CraftedClarity, которое на маркетинговом языке означает, что контроллер iDrive, селектор коробки передач, кнопка старт-стоп и регулятор громкости отделаны хрустальным стеклом. У i5 M60 Touring нет деталей M Performance.

Это говорит о том, что универсал можно настраивать так же, как и седан G60. Оба типа кузова вскоре получат полную обработку M. Премьера седана M5 G90 состоится в июне, а универсал M5 G99 появится позже в 2024 году.