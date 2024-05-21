Wildberries начинает продажи автомобилей Lada

Lada появились в продаже на маркетплейсе Wildberries - первыми их смогут купить жители Волгоградской области.

© Российская газетаЮрий Зубко/РГ

Самое главное - финальная цена машины известна заранее. Так что покупать дополнительные услуги или сервисы не понадобится.

Все представленные модели производителя есть в наличии. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля, уточняет ТАСС.

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Ранее продавать свои машины на Wildberries начала китайская Chery. Также модели других производителей можно приобрести на "Мегамаркете" и Ozon.

Эксперты, опрошенные "РГ", такой способ продажи автомобиля имеет перспективы, если это даст финансовые преимущества покупателей. Но дилеров с рынка не уберет.

"Покупка автомобиля - это эмоциональный шаг, когда берут товар не на один день, а на годы. Доля удаленных покупок не высока", - считает автоэксперт Игорь Моржаретто.