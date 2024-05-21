В РФ введут требования для использования подержанных автозапчастей

В технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств" планируется внести изменения, касающиеся требований к использованию подержанных запчастей для ремонта автомобилей. Как уточняют "Известия", их подготовил Минпромторг РФ.

В техрегламент предложено внести перечень автокомпонентов, не подлежащих повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации.

В список могут попасть подушки безопасности (как сами подушки, так и пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики); автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе (включая тканную ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические исполнительные механизмы); сиденья (если крепление ремней и/или подушек безопасности встроены в сиденья).

Еще одно планируемое новшество - запрет на использование при ремонте автомобилей подержанных устройств блокировки рулевого управления, воздействующих на рулевую колонку, иммобилайзеров (включая приемопередающие устройства и блоки электронного управления), каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и глушителей системы выпуска.

Сейчас перечень документов направлен в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

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