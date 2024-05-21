Chery зарегистрировала в России новый бренд Lucano

Первый — это уже дебютировавший на российском рынке Exlantix. Под этой маркой в нашей стране будет представлен электрический седан ES, локальная премьера которого состоялась еще в конце прошлого года, но старт продаж пока не объявили. Второй — Lucano, и об этом товарном знаке никакой информации нет, он фигурирует в связке с Chery впервые. Соответственно, нет и данных о появлении такого бренда в России.

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На заявки, поданные Chery, обратил внимание телеграм-канал «Автопоток». По одной из версий, Lucano — это очередной бренд для зарубежных рынков, однако предположений о том, для каких автомобилей он будет использоваться, пока нет. При этом машины с надписью Lucano уже попадались фотошпионам, и это были Jaecoo J7. Exlantix, в свою очередь, тоже ориентирован на международную арену, так как в родном Китае Exlantix ES продается под другой хорошо знакомой россиянам маркой — Exeed. Полное название модели — Exeed Sterra ES.

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В КНР Sterra ES продается с конца прошлого года, и стартовала модель, по оценкам местных экспертов, довольно слабо: в декабре реализовали всего 740 экземпляров, а в январе и того меньше — 504 штуки. В планах было продавать по несколько тысяч таких машин. Но на спросе сказалась в том числе сильная конкуренция в сегменте, в котором присутствуют Tesla Model 3 и Zeekr 007.

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На этапе приема заказов Sterra ES стоила от 260 тысяч юаней, затем цены снизили до 225,8 тысячи, потом — до 200 тысяч юаней. В Китае электроседан доступен в модификации с одним мотором мощностью 252 или 313 лошадиных сил, а также с 480-сильной двухмоторной установкой. Запас хода варьируется от 550 до 905 километров в зависимости от версии.

Ожидается, что в России Exlantix ES предложат с двухмоторной установкой мощностью 480 лошадиных сил и батареей емкостью 79,9 киловатт-часа, на одном заряде которой электрокар проезжает 650 километров. Для модели заявлены три десятка электронных ассистентов, включая активный круиз-контроль с функцией автоматической смены полосы с учетом окружающей обстановки, а также адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов: датчик колес анализируют дорожные условия, и за доли секунды система меняет параметры демпфирования для максимально плавного хода.