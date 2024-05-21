Кроссоверы Xcite X-Cross 7 уже замечены у дилеров

О том, что кроссоверы X-Cross 7, выпускаемые на "Автозаводе Санкт-Петербург", появились у дилеров, "Российской газете" рассказал директор дилерской сети "Прагматика" Александр Шапринский.

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Также он подтвердил дату старта продаж Xcite X-Cross 7 - 27 мая 2024 года. В настоящее время дилеры знакомятся с новинкой.

Xcite X-Cross 7 - компактный кроссовер, в основе которого лежит Chery Tiggo 7 Pro. Модель впервые представили в середине марта 2024 года. По техническим характеристикам X-Cross 7 идентичен исходной модели: длина составляет 4500 мм, ширина - 1842 мм, колёсная база составляет 2670 мм. Минимальный дорожный просвет - 190 мм.

Под капотом - полуторалитровый турбомотор 1.5 литра мощностью 147 л.с. и моментом 280 Нм. В паре с ним работает вариатор, привод - только передний.

Накануне стало известно, что у бренда Xcite заработал сайт, на котором можно познакомиться с географией официальных дилеров нового отечественного производителя. Комплектаций X-Cross 7 пока нет, но список оснащения "Российская газета" уже публиковала. Купить Xcite X-Cross 7 можно будет примерно за 2,3-2,5 млн рублей.

Производство кроссоверов налажено на "Автозаводе Санкт-Петербург", на котором до ухода с отечественного рынка выпускались модели компании Nissan. В течение года на предприятии планируют собрать около 25 тысяч единиц X-Cross 7.