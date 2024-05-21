Мишустин раскритиковал новую модель VOLGA из-за наличия китайского руля

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал новую модель автомобиля VOLGA. Глава правительства заявил, что у машины китайский руль, и необходимо стремиться к тому, чтобы все элементы авто были отечественного производства.

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«Руль пока китайский. Хочется, чтобы был российский. Это же не так сложно, как другие элементы»,

— сказал Михаил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Его слова приводит tekegram-канал.

Ранее сообщалось, что машины VOLGA будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Производство новых авто планируют запустить в 2024 году.