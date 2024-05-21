В Нижнем Новгороде представили автомобили возрожденного бренда Volga

Новые автомобили бренда Volga впервые представлены на выставке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости. С линейкой ознакомился премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Машины будут представлены в трех классах: Volga С40 - седан класса D, Volga К30 - кроссовер класса С, Volga К40 - кроссовер класса D.

Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач.

До этого на Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, был замечен седан Changan Raeton Plus, который может стать возрожденным автомобилем «Волга».

Raeton Plus — единственная модель, которую Changan не вывел на российский рынок в 2023 году, хотя собирался это сделать. На таких автомобилях рабочие тренируются в выполнении сборочных операций. Цеха, в которых до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda, поддерживаются в рабочем состоянии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял ранее, что первую новую модель под возрожденным брендом «Волга» ГАЗ может представить летом 2024 года.