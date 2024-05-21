Названа стоимость российского кроссовера XCite X-Cross 7

Как сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на дилеров, цена кроссовера Xcite X-Сross 7 в России составит 2,5 млн рублей. Автосалоны уже предлагают бронировать автомобили с внесением предоплаты в сумме 5 тысяч рублей.

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Xcite X-Сross 7 собирается крупноузловым методом на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Старт продаж автомобиля намечен на 27 мая. Официально цены пока не рассекречены.

Напомним, под капотом автомобиля установлен бензиновый турбомотор 1,5 (147 л.с. и 210 Нм). Работает он в паре с вариатором. Максимальная скорость составляет 186 км/ч, разгон до 100 км/ч - 9,8 секунды. Клиренс - 190 мм. Привод - передний.