В Казахстане стартовали продажи нового Toyota Land Cruiser Prado

В соседней стране базовым будет 163-сильный атмосферник объёмом 2,7 литра, с которым состыкована 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. К двум другим доступным моторам прилагается 8-диапазонный «автомат»: это дизельный 2.8 мощностью 204 л.с. и бензиновый 2.4 отдачей 278 л.с.

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Базовая комплектация «Комфорт» стоит 31 500 000 тенге (6 440 000 рублей). В эту версию включены камера заднего вида, электропривод крышки багажника, вентиляция передних сидений и 9-дюймовый экран медиасистемы. С дизельным мотором такая машина будет предлагаться за 34 500 000 тенге (7 053 000 рублей).

Интересно, что казахстанские дилеры получат и лимитированную версию First Edition. Её цена — 45 000 000 тенге (9 200 000 рублей). Она имеет круглую светотехнику спереди, особый двухцветный окрас кузова и многочисленные шильдики, напоминающие, что перед нами первый тираж нового поколения внедорожника.

Между тем, в России появились седаны Toyota Camry нового поколения. Продавцы готовы привезти машин по системе параллельного импорта, если клиент заплатит 4 000 000 рублей. Но точная стоимость будет понятна, когда автомобиль (это будет экземпляр китайского производства) пересечёт границу РФ.