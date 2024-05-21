В Россию вернулся привычный бюджетный кроссовер Nissan. Цена приятно удивила

Компактный кроссовер Nissan Qashqai, который вместе с X-Trail выпускали на теперь уже бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, вновь продается в России. На одном из крупных классифайдов «Автоновости дня» обнаружили несколько десятков объявлений о продаже новых «Кашкаев» второго и третьего поколений по цене от 2 560 000 рублей.

За минимальные 2 560 000 рублей новый Nissan Qashqai предыдущего (второго) поколения предлагается к доставке под заказ во Владивостоке. Во столько там оценили версию LE+ 2023 года выпуска, оснащенную 2,0-литровым 144-сильным «атмосферником», вариатором и передним приводом.

Из опций этот кроссовер среди прочего имеет двухзонный климат-контроль, медиасистему с сенсорным дисплеем, камеру кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и «зимний пакет» с подогревами руля, зеркал, лобового стекла и всех сидений.

Для сравнения, официальный дилер Nissan в Воронеже просит за такой Qashqai от 3 310 000 до 3 840 000 рублей. Машины подешевле в его случае имеют передний привод, а те, что подороже — полный.

Наконец, кроссовер последнего, третьего поколения на классифайде стоит минимум 2 850 000 рублей. Его компания из Владивостока тоже предлагает привезти под заказ — это будет версия Elite Edition со 158-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра, вариатором и передним приводом.