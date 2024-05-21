Krug Expedition представили экстремальный 3-осный дом на колесах Bedrock XT2

Компания Krug Expedition представила крутой внедорожный кемпер Bedrock XT2 с колёсной формулой 6х4 на базе Ford F-550.

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Однако это не просто типичный F-550: компания обратилась к фирме Arctic Trucks для создания специального AT44 XT2. В рамках этой модификации пикап получил усиленную раму и значительно увеличенный дорожный просвет.

Примечательно, что пикап оснастили третьей осью. Дополнительные колёса не имеют привода, но дополнительная пара колёс снижает давление на грунт более чем на 25%. Компания также отметила, что эти колёса оснащены гидравлическими дисковыми тормозами.

Среди других особенностей — восьмирычажная задняя пневматическая подвеска, дифференциалы повышенного трения и 20-дюймовые колёса, обутые в массивные 43-дюймовые шины Continental. Пикап также получил полуавтоматическую систему подкачки шин.

Пожалуй, одна из самых интересных особенностей — возможность «отсоединить» шасси от жилого модуля. Эта возможность позволит также избежать повреждения жилого модуля при движении по бездорожью, когда рама испытывает эффект скручивания.

Сам жилой модуль выглядит современно и включает, кроме прочего, небольшую кухню и санузел с душевой кабиной. Покупатели также найдут спальную зону с кроватью размера «king-size», а ещё обеденную зону, которая может трансформироваться в дополнительное спальное место.

В оснащение также входит 32-дюймовый Smart TV в обеденной зоне, 24-дюймовый Smart TV в алькове, подготовка для подключения к Интернету Starlink и дизельная система отопления Truma Combi. Модель также оснащена солнечной панелью мощностью 1450 Вт и аккумулятором емкостью 23 кВт⋅ч для длительного пребывания на свежем воздухе.

Хотя базовый Bedrock XT2 впечатляет, Krug Expedition отметили, что у автодома «безграничные возможности для настройки». Компания также упомянула такие опции, как кондиционирование воздуха и летнюю кухню, встроенную в ящики для хранения вещей под полом.

Цена начинается от 690 000 долларов (62 млн рублей), длина модели составляет 6680 мм, а колесная база — 4470 мм.

Генеральный директор Krug Expedition Слава Кнорр отметил: