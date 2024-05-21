Машины показали в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России», где их осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин. На первом этапе в гамме воскрешенной «Волги» будут три модели: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все они, судя по всему, представляют собой перелицованные автомобили китайского бренда Changan. Производство наладят до конца года.

Все три автомобиля оснащены бензиновым мотором, выдающим 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семидиапазонная автоматическая коробка передач. Такой связкой 1,5-литрового двигателя и автомата оснащается, к примеру, Changan Raeton Plus, на который ранее указывали как на возможного «донора» современной «Волги». Вероятно, он и взят за основу седана C40. Кроссоверами K30 и K40, судя по снимкам, cтали Oshan X5 Plus и Uni-Z того же Changan.

© Правительство России

© Правительство России

© Правительство России

© Правительство России

Однако официально о партнере, который помогает возродить советский бренд, пока не говорится. Как бы то ни было, машины получили оригинальное оформление решетки радиатора с вертикальными ламелями и эмблемой ГАЗ по центру.

В оснащение вошли «умные» помощники водителя, а мультимедийную систему дополнили российскими сервисами. Мишустин, однако, остался недоволен «русификацией» новинок, заметив китайский руль.

«Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер-министр.

Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где раньше производители Volkswagen. С 2025 года наладят сборку по полному циклу.

Впервые за долгое время о воскрешении советской марки заговорили в 2022 году. Тогда же автозавод подал заявки на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21».