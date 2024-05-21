Появилось новое приложение для оценки стоимости автомобиля

Воспользоваться навыком можно, виртуальному ассистенту: «Салют, сколько стоит моя машина?». Он проанализирует ответы на вопросы простой анкеты, в которой необходимо указать пробег, регион, а также государственный номер или VIN, а затем назовёт стоимость.

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Сумма будет ориентировочной, но её можно конкретизировать, оформив через приложение заявку на осмотр автомобиля экспертом. В этом случае выездной оценщик «СберАвто» (или оценщик компании-партнёра) проведёт полный осмотр всего за один час.

Если названные условия устроят владельца, он сможет прямо на месте подписать договор купли-продажи и в течение суток получить средства на свою банковскую карту. И это, пожалуй, один из самых быстрых (и притом безопасных) способов продать машину.

Навык оценки транспорта доступен для всех пользователей «СберБанк Онлайн», а выкуп производится во многих городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Краснодар и ещё около 50 населённых пунктов.