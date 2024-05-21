Под маркой Volga будут собирать китайские машины Changan

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде состоялась премьера семейства отечественных автомобилей. Модельный ряд бренда будет включать в себя седан и два кроссовера, а построены машины на базе китайских Changan.

По предварительным данным, российский седан Volga C40 будет построен на базе модели Changan Phaeton Plus, в основу кроссоверов К30 и К40 лягут «паркетники» Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z.

Предполагается, что производство автомобилей будет налажено на заводе ГАЗ, а продавать их планируется через дилерские центры Skoda. По информации Telegram-канала «Автопоток», соответствующие переговоры были проведены ещё в апреле 2024 года.

Сроки появления автомобилей Volks на российском рынке пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что кроссовер Changan CS55 Plus в России сменит название на Changan UNI-S. О том, что китайская компания Changan вскоре выделит отдельный суббренд UNI, было известно давно. Но сейчас появилось очередное тому подтверждение: редакции Quto удалось встретить на одной из столичных магистралей автовоз, загруженный кроссоверами UNI-S — это новое наименование Changan CS55 Plus.