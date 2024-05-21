Обновленные пикап и внедорожник Rivian R1T и R1S могут получить новую батарею

Ещё модели 2025 модельного года, вероятно, лишат 21-дюймовых колёсных дисков, оставив только комплект 20-дюймовых в качестве стандартных и 22-дюймовых – в качестве опции.

© Колеса.ру

Rivian Automotive представляет собой молодой американский стартап, который занимается разработкой и производством электромобилей. Изначально в эту компанию вложились Ford, Amazon и Cox Automotive. Чтобы наладить выпуск полностью «зелёных» моделей, Rivian приобрёл бывший завод Mitsubishi Motors: эта производственная площадка находится в Нормале (штат Иллинойс).

Первенцами бренда стали соплатформенные пикап Rivian R1T и внедорожник R1S. Напомним, они дебютировали ещё в 2018-м, при этом до конвейера добрались только в 2021 году. Сейчас компания занимается разработкой обновлённых версий этих моделей. Официальных подробностей о будущих грузовике и SUV пока нет, однако в Сети оказался сертификационный документ Rivian R1T и R1S 2025 модельного года.

Согласно «слитому» документу, одним из наиболее важных обновлений станет замена тяговой батареи у стартовых версий Standard Pack. У актуальных электромобилей ёмкость аккумулятора составляет 105,9 кВт*ч, а варианты следующего модельного года могут оснастить литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 92,5 кВт*ч. При этом вес нового аккумулятора на 69 кг меньше (она равен 727 кг).

Реальные показатели дальнобойности пикапа и внедорожника без подзарядки станут известны позже, однако в документе указано, что паспортный запас хода у моделей составляет 612 км при движении по городу и 518 км – при движении по шоссе. Стоит уточнить, что речь идёт о стартовом исполнении с 20-дюймовыми колёсными дисками.

Если же электромобили получат 22-дюймовые «катки», то показатели увеличатся до 652 и 547 км соответственно. Кстати, судя по документу, для Rivian R1T и R1S больше не будут доступны «промежуточные» колёсные диски размером 21 дюйм. С самыми большими колёсами предложат версии Performance и Aero.

Ожидается, что посвежевшие пикап и внедорожник Rivian по-прежнему смогут поддерживать быструю зарядку (210 кВт), как и актуальные модели. Также отмечается, что они смогут использовать разъем CCS, несмотря на то, что теперь они могут использовать зарядную сеть Tesla Supercharger (с помощью специального адаптера, который будет входить в стандартное оснащение с 2025 года).

Официальной информации о том, когда будут представлены обновленные версии Rivian R1T и R1S, пока нет. Не исключено, что премьера посвежевших пикапа и внедорожника состоится 27 июня, в ходе Дня инвестора бренда.

Напомним, Rivian в начале марта представил сразу несколько новинок – кроссовер R2, а также пару новых моделей начального уровня – R3 и R3X. Старт производства Rivian R2 намечен на первую половину 2026 года, R3 и R3X отправятся на конвейер позже. Выпуск электрокаров будет налажен на заводе в Иллинойсе.